В Самарской области экс-глава почтового отделения обвиняется в присвоении

Полиция завершила предварительное расследование уголовного дела 34-летней бывшей начальницы отделения связи. Она обвиняется в присвоении в крупном размере с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В настоящее время подозреваемой вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу»,— говорится в сообщении.

Преступление было совершено в Нефтегорском районе. Полиция выяснила, что ранее судимая обвиняемая во время работы в отделении связи воспользовалась тем, что могла «контролировать поступление, нахождение и выдачу материальных ценностей», и присвоила часть предназначенных к выплате денег. Кроме того, силовики установили, что «она похищала некоторые товары», которые продавались в отделении связи.

Деньгами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению, но на допросе сказала, что «планировала впоследствии восполнить недостачу в кассе организации», сообщают в региональном главке. На этапе предварительного следствия экс-начальница почтового отделения полностью возместила ущерб бывшему работодателю.

Георгий Портнов