В Ростове отказались от идеи строительства павильона перед Домом профсоюзов

В Ростове не будут возводить торговый павильон вместо лестницы перед Домом профсоюзов на проспекте Ворошиловском. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Из сообщения следует, что власти провели встречу с предпринимателем, строившим объект. Результатом стала договоренность о том, что павильона на этом месте не будет, а разрушенную лестницу восстановят.

«В настоящее время прорабатываются различные варианты использования данной территории и возможности благоустройства общественного пространства. Один из них - установка качелей», — отмечают в администрации.

Константин Соловьев