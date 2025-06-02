Осужденный за обстрел вертолета Доку Джантемиров попросил перевода в чеченскую колонию

Доку Джантемиров, пожизненно обсужденный за обстрел вертолета под Грозным, добивается перевода в исправительную колонию в Чечне. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Джантемиров отбывает наказание в колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Он направил во ФСИН обращение о переводе в Чечню, где живут его близкие родственники, но его обращение не было рассмотрено. Осужденный подал иск в один из судов Москвы. Он заявил, что «испытывает сильные душевные переживания, что привело к ухудшению здоровья»: у него диагностировали язвенную болезнь.

Суд вернул иск заявителю из-за неподсудности. Вопрос должна решать инстанция по месту нахождения исправительного учреждения. В суды в ЯНАО Джантемиров пока не обращался, уточняет агентство.

По версии следствия, в 2001 году Доку Джантемиров и еще несколько боевиков сбили из ЗРК «Игла» в Чечне вертолет с офицерами Генштаба РФ. В результате погибли 13 человек. Также Джантемиров участвовал в обстреле вертолета Ми-26 над Ханкалой в августе 2002 года, при его крушении погибли 127 человек. В 2004 году он был осужден на пожизненный срок.