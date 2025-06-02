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Прокуратура контролирует проверку по факту смертельного ДТП под Саратовом

Прокуратура Балашова Саратовской области поставила на контроль ход проведения процессуальной проверки по факту смертельного ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла ночью сегодня, 2 июня, в районе села Барки Балашовского района. Там водитель автомобиля «ВАЗ-2106» не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и опрокинулась.

В ДТП пострадали и погибли люди. Их количество не уточняется. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов

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