Прокуратура контролирует проверку по факту смертельного ДТП под Саратовом

Прокуратура Балашова Саратовской области поставила на контроль ход проведения процессуальной проверки по факту смертельного ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла ночью сегодня, 2 июня, в районе села Барки Балашовского района. Там водитель автомобиля «ВАЗ-2106» не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и опрокинулась.

В ДТП пострадали и погибли люди. Их количество не уточняется. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов