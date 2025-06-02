Департамент общественной безопасности Омска возглавил Антон Киселев

Вице-мэром Омска, директором департамента общественной безопасности администрации города назначен Антон Киселев. Об этом сообщил глава Омка Сергей Шелест в своем Telegram-канале.

До последнего момента Антон Киселев работал первым замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Омкой области. Эту должность он занимал с августа 2023 года. Ранее господин Киселев проработал 15 лет на руководящих должностях в правоохранительных органах.

Антон Киселев окончил Омскую академию МВД и госуниверситет по направлению «государственное и муниципальное управление».

Александра Стрелкова