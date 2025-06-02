В Саратовской области 2 июня временно ограничили мобильный интернет

В Саратовской области временно ограничен мобильный интернет. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в 09:02 в своем Telegram-канале.

Господин Бусаргин попросил саратовцев с пониманием отнестись к временным ограничениям. По его словам, мера требуется для обеспечения безопасности.

Ранее в Астраханской области вводили временные ограничения на скорость мобильного интернета и сотовой связи. Отмечалось, что это необходимо для быстрой реакции на возможную террористическую угрозу.

Павел Фролов