Работа офисным курьером стала самой высокооплачиваемой в рейтинге профессий, которые предлагают подросткам в Татарстане после начала лета. На данной вакансии предлагают зарплату от 165 до 225 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Летом в Татарстане курьерам-подросткам предлагают зарплату до 225 тысяч рублей

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Летом в Татарстане курьерам-подросткам предлагают зарплату до 225 тысяч рублей

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На втором месте по предлагаемому уровню дохода расположилась вакансия сканировщика на пункт выдачи заказов (от 87 до 164 тыс. руб.), а на третьем — начинающий инженер-робототехник (от 100 тыс. руб.). В топ-5 высокооплачиваемых предложений также вошли стажер по передаче заказов (от 78 до 134 тыс. руб.) и повар в ресторан (от 80 тыс. руб.).

За последний месяц работодатели Татарстана разместили более 130 вакансий, доступных соискателям от 14 лет. Четверть (25%) от этих предложений приходится на курьеров, 16% — на упаковщиков, комплектовщиков, а оставшиеся — на продавцов-консультантов и промоутеров.

Диана Соловьёва