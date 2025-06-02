Зампреду краевого арбитражного суда рекомендовали продлить полномочия

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ рекомендовала продлить полномочия заместителя председателя Арбитражного суда Пермского края Елены Кульбаковой. Соответствующее заявление госпожи Кульбаковой было рассмотрено на заседании ВККС 30 мая.

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Указ о продлении полномочий должен будет подписать президент РФ Владимир Путин.

Елена Кульбакова была назначена на должность судьи Свердловского суда Перми в августе 2003 года. В августе 2008 года стала судьей Арбитражного суда Пермского края. В августе 2019 года назначена заместителем председателя этого суда на шестилетний срок полномочий.