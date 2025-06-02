Под Воронежем перекрыли трассу М-4 после падения дрона на ЛЭП

Воронежская область ночью подверглась атаке беспилотников, никто не пострадал. При падении БПЛА на ЛЭП произошел обрыв высоковольтного провода на трассе М-4 «Дон». Временно перекрыт небольшой участок дороги в сторону Ростова, организован объезд через Богучар, сообщил губернатор области Александр Гусев.

Он уточнил в Telegram, что дроны сбили в трех муниципалитетах Воронежской области. В результате падения обломков беспилотников в одном из пригородных населенных пунктов повреждено остекление в нескольких частных домах и машинах. В Воронеже поврежден один автомобиль.

По данным Минобороны, над территорией региона уничтожили 16 БПЛА. В течение ночи силы ПВО сбили 162 БПЛА над девятью регионами.