Астраханец пойдет под суд за гибель знакомого под колесами «КамАЗа»

В Астраханской области суд рассмотрит уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) в отношении местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, фигурант управлял машиной «КамАЗ» и при движении задним ходом наехал на 44-летнего знакомого, который скончался на месте. Произошло это на открытом участке местности на ул. Кооперативной в Ахтубинске.

По данным следствия, фигурант не принял исчерпывающих мер к обеспечению безопасности, что и привело к трагедии. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов