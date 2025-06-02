В Краснодаре Галину Якину исключили из состава учредителей Восточного рынка

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону отклонил жалобу Галины Якиной на решение Арбитражного суда Краснодарского края об исключении ее из состава участников ООО «УК "Восточный рынок”»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Корпоративный конфликт инициировал Чан Нгок Динь в августе 2022 года. Истец заявил, что ответчица своими действиями существенно затрудняет работу ООО «УК "Восточный рынок”». Госпожа Якина подала встречный иск об исключении Чана Нгок Диня из состава участников общества, указав на ущерб от его действий.

В иске Чана Нгок Диня утверждается, что Галина Якина распространяет недостоверные сведения о деятельности общества и подает необоснованные заявления о наличии уголовно-правовой составляющей. Это вызывает многочисленные проверки, затрудняющие работу компании и сотрудников. Согласно материалам дела, все проверки завершились отказами в возбуждении уголовных дел.

Кроме того, Галина Якина инициировала множество судебных споров с участием ООО «УК "Восточный рынок”». В судах она требовала признать недействительными решения общего собрания участников, в том числе оспаривала смену руководства. В рамках споров суд ввел обеспечительные меры, запретив регистрировать изменения в руководстве общества. В результате компания не могла пользоваться банковскими услугами, подавать отчетность и осуществлять другие корпоративные действия.

Сейчас в Арбитражном суде Краснодарского края рассматривается дело о взыскании ущерба с ООО УК «Восточный рынок» в размере 127 млн рублей. Галина Якина утверждает, что торговые места в период с 2018 по 2021 год сдавались директором общества по ценам ниже рыночных, что привело к занижению прибыли и соответственно размера дивидендов участников.

По данным Чана Нгок Диня, Галина Якина причинила компании существенный финансовый ущерб, направляя судебные уведомления арендаторам торговых мест рынка. В них указывалось, что если рыночные цены, определенные экспертами, не будут соответствовать ставкам арендной платы по бухгалтерским документам за период с 2018 по 2021 год, то разница будет взыскана солидарно с директора общества и арендаторов. В результате часть арендаторов расторгла договоры аренды.

На основании изложенного суд пришел к выводу, что требования истца об исключении из состава участников ООО УК «Восточный рынок» Галины Якиной подлежат удовлетворению как законные и обоснованные. Во встречном иске кубанский арбитраж отказал.

В апелляционной жалобе представитель Галины Якиной указал, что в решении суда не названо ни одного доказательства, которое бы подтверждало и объясняло, как именно действия Галины Якиной парализовали или сделали затруднительной работу общества.

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