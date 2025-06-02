В Волгограде при столкновении двух машин пострадали трое детей и двое взрослых

В центре Волгограда в результате ДТП пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

Дорожная авария произошла примерно в 17:30 накануне, 1 июня, в Центральном районе. Участниками ДТП стали автомобили Hyundai и Ford.

В результате столкновения машин помощь медиков потребовалась троим детям и двум взрослым. По данным ведомства, несовершеннолетние находились в транспортных средствах без удерживающих устройств.

Павел Фролов