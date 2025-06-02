Бастрыкин потребовал доклад о смерти краснодарки после домашнего насилия

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту смерти жительницы Краснодара, которая покончила с собой. Об этом говорится в Telegram-канале Информационного центра СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Согласно информации в социальных сетях, краснодарка на протяжении долгого времени подвергалась побоям и истязаниям со стороны сожителя. В марте 2025 года женщина прекратила с ним общение, а на следующий день покончила жизнь самоубийством. Родственниками высказывается предположение о причастности мужчины к произошедшему.

Александр Бастрыкин дал указание руководителю краевого следственного управления Андрею Маслову доложить о результатах проверки и установленных обстоятельствах с учетом доводов, озвученных в публичном пространстве. Исполнение поручения и ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Лия Пацан