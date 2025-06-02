Силы ПВО уничтожили 162 беспилотника над Россией, два — над Крымом

Российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 162 украинских беспилотника самолетного типа над девятью регионами страны в ночь с 1 на 2 июня. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Атака продолжалась с 20:10 1 июня до 02:00 2 июня по московскому времени. Наибольшее количество дронов было сбито над Курской областью — 57 беспилотников. В Белгородской области перехватили 31 летательный аппарат, в Липецкой — 27.

Над территорией Воронежской области уничтожили 16 беспилотников, по 11 дронов сбили в Брянской и Рязанской областях. Шесть украинских БПЛА перехватили над Орловской областью, два — над Республикой Крым, один — над Тамбовской областью.

Лия Пацан