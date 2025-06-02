Хоккейная «Сибирь» сообщила об уходе семи игроков

Группа игроков покидает хоккейную «Сибирь» в межсезонье. О кадровых изменениях сообщил сайт новосибирской команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Из «Сибири» уходят вратарь Денис Костин, защитник Егор Мартынов, а также сразу пять нападающих: Никита Коротков, Георгий Белоусов, Тэйлор Бек, Брендан Лайпсик и Максим Сушко.

«Этот отрезок карьеры я обязательно буду вспоминать с теплотой в душе. Отдельные слова благодарности вам, болельщики, именно вы тот самый шестой игрок, эта атмосфера на арене и вправду что-то особенное. Благодарю за эти три года, увидимся на льду!»,— попрощался с командой и болельщиками Денис Костин.

В завершившемся сезоне «Сибирь» вышла в плей-офф, но вылетела в первом раунде. Новосибирцы в серии до четырех побед уступили уфимскому «Салавату Юлаеву» 3:4.

Валерий Лавский