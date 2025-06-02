В Приангарье силовики выявили нарколабораторию с 67 кг «синтетики»

В Иркутской области правоохранители задержали местного жителя, организовавшего нарколабораторию по производству синтетических наркотиков. В отношении дилера возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным следствия, житель Черемховского района оборудовал нарколабораторию в частном доме. В ходе обысков у него изъяли 67 кг запрещенных веществ.

Как сообщили «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах, дилер был задержан весной этого года. Решением суда его поместили под стражу.

Александра Стрелкова