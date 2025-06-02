Лососевая путина на Камчатке началась с пожара на рыбокомбинате

Вечером 1 июня, в день старта лососевой путины на Камчатке, пожар произошел на рыбоперерабатывающем заводе «Октябрьский» в Усть-Большерецком районе региона. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.

По данным МЧС Камчатского края, возгорание началось в одном из складских помещений завода. Во время пожара взорвались кислородные баллоны.

Пожар был локализован в 1:20 по местному времени (16:20 мск). Спустя три часа пожар был полностью ликвидирован. Площадь пожара составила 400 кв. м. Никто из работников предприятия и местных жителей не пострадал. Причины пожара, а также размер ущерба еще не установлены.

Из-за пожара рыбокомбинат «Октябрьский» не будет участвовать в лососевой путине, которая началась 1 июня. Путину прошлого года предприятие отработало с выручкой, превышающей 1 млрд руб.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский