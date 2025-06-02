Спецслужбы пресекли теракт на участке железной дороги в Приморье

Два 19-летних жителя Приморского края попытались поджечь железнодорожные релейные шкафы на участке Дальневосточной железной дороги (ДВЖД). Их задержали сотрудники регионального управления ФСБ.

По данным пресс-службы ведомства, молодые люди действовали по заданию украинских спецслужб, рассчитывая получить денежное вознаграждение. На видеозаписи, сделанной сотрудниками ФСБ, один из задержанных признается, что сумма обещанного вознаграждения составляла 60 тыс руб., но деньги он так и не получил.

Задержанным предъявлено обвинение в диверсии, совершенной организованной группой (п. «а» ч. 2 ст. 281 УК). Максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы.

Алексей Чернышев, Владивосток