6 человек пострадали при нападении на участников марша в поддержку Израиля в США

Шесть человек пострадали в американском городе Боудлер в штате Колорадо во время марша в честь израильских заложников, остающихся в секторе Газа. Неизвестный мужчина бросил в толпу зажигательные устройства, выкрикнув «Свободу Палестине». Об этом сообщает агентство Reuters.

Специальный агент ФБР, отвечающий за отделение в Денвере (административный центр Колорадо — «Ъ»), Марк Михалек сообщил, что шесть пострадавших в возрасте от 67 до 88 лет доставили в больницы.

«В результате этих предварительных фактов становится ясно, что это целенаправленный акт насилия, и ФБР расследует его как акт терроризма»,— добавил господин Михалек. Директор ФБР Кэш Пател также назвал случившееся «террористической атакой».

Ранее полиция сообщила, что задержала подозреваемого. Им оказался 45-летний Мохамед Солиман. Его также госпитализировали, так как он получил небольшие травмы.