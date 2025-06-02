Reform UK запустит в Великобритании отдел по образцу американского DOGE

Британская партия Найджела Фараджа Reform UK запустит подразделение по образцу американского Департамента государственной эффективности (DOGE) для борьбы с лишними тратами, а также для повышения эффективности местных властей. Об этом сообщает газета Telegraph.

По информации газеты, подразделение возглавит ведущий предприниматель из технологического сектора, но партия пока не назвала его имени.

Команда инженеров-программистов, аналитиков данных и судебных аудиторов, начиная со 2 июня, посетит каждый из десяти советов, контролируемых партией Reform UK, чтобы найти способы экономить средства.

На прошедших в стране выборах Reform UK получила контроль над десятью местными советами и провела в муниципалитеты 677 депутатов. До этого у партии не было ни одного мандата в местных органах власти.