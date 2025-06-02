Удмуртия направила в бюджет России 75,1% собранных в январе-апреле налогов

171 млрд руб. налоговых и неналоговых платежей собрали с жителей и бизнеса Удмуртии в январе-апреле, что на 40,3% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба регионального УФНС. В федеральный бюджет перечислили 129 млрд руб. или 75,1%. Остальное — 43 млрд руб. — направили в региональную казну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УФНС по Удмуртии Фото: пресс-служба УФНС по Удмуртии

Почти половину от общего объема поступлений составили платежи за пользование природными ресурсами — 81 млрд руб. Четверть сборов или 42 млрд руб. пришлось на налог на добавленную стоимость (НДС). НДФЛ принес консолидированному бюджету РФ 15 млрд руб. (8,7% от общего объема), налог на имущество — 4,4 млрд руб. (2,6%). Акцизы по подакцизным товарам составили долю в 1,3% поступлений или 2,1 млрд руб. На прочие налоги и сборы, включая специальные налоговые режимы, пришлось 9,3 млрд руб. (5,7%).

Свыше половины платежей или 93,5 млрд руб. обеспечили организации, осуществляющие добычу полезных ископаемых. Еще четверть пришлась на обрабатывающие производства — 44 млрд руб. Долю в 6,2% поступлений или 10,6 млрд руб. обеспечили организации, занимающиеся оптовой и розничной торговлей автотранспортом и мотоциклами, а также их ремонтом.

Поступления от субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) составили 32,3 млрд руб. (18,9% от общего объема). Рост при сравнении год к году — 93,1%. Основная доля налоговых доходов от субъектов МСП пришлась на следующие отрасли: обрабатывающие производства (27,7%), оптовую и розничную торговлю (26,3%) и строительство (8,5%).

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Доходная часть консолидированного бюджета Удмуртии увеличилась при сравнении год к году на 70,3% или на 17,5 млрд руб. Так, общий объем региональной казны или 43,3 млрд руб. в первую очередь сформировали НДФЛ и налог на прибыль организаций — это 14,7 и 12,7 млрд руб. соответственно. Налог на имущество принес 4,4 млрд руб. Акцизы по подакцизным товарам пополнили региональный бюджет на 1,9 млрд руб. На остальные налоги и сборы, в том числе специальные налоговые режимы, пришлось 8,8 млрд руб.