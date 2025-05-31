Культурный путеводитель: афиша Астрахани на июнь

Лето — пора отпусков и каникул. А значит, больше времени и возможностей сходить в музеи, выбраться на спектакль или же насладиться концертом. Самые июньские события Астрахани — в подборке «Ъ — Средняя Волга».

Выставки

В экскурсионно-информационном комплексе Астраханского кремля работает выставка «Встреча с советским детством». В экспозицию входит около 60 экспонатов из личной коллекции астраханки Татьяны Гладун. Среди экспонатов можно увидеть редкую куклу фабрики «Ленигрушка», выполненную известным советским скульптором Львом Сморгон, а также мягкого медведя из искусственного меха, котенка-пищалку, музыкальные инструменты вроде гуслей и гармошек. Посетить выставку можно до 1 августа.

В Историко-краеведческом музее с. Черный Яр заработала выставка «Его величество Чай». Посетители могут увидеть предметы, характеризующие чайную церемонию XIX-XX вв. в Астраханском крае и в России. Старинные упаковки кондитерских изделий российских фабрик: жестяные банки (XIX — нач. XX века) для монпансье, карамели, шоколадных конфет, чайная ложка, упаковочный пакет с рекламой, щипцы для колки сахара вызовут особый интерес у посетителей. Выставка продлится до конца июня.

В Музее культуры Астрахани действует выставка «Всё начинается с весны...». На ней представлены живописные работы Светланы Дюковой и Гелены Тюриной, посвященные весенней природе. Это акварельные работы и живописные полотна, выполненные маслом в академическом стиле. В выставочный ряд вошло около 50 работ. Художники работали в Астрахани и за ее пределами. Увидеть весенние пейзажи можно до 29 июня.

Спектакли

В Астраханском государственном театре оперы и балета 7-8 июня пройдет премьера оперы «Леди Макбет Мценского уезда». На 12 июня заявлен балет «Спящая красавица», 14,15 июня — «Крестный отец», 19 июня — опера «Царская невеста», 21, 22 июня — балет «Корсар». 6 и 20 июня театр приглашает на обзорную экскурсию.

Астраханский драматический театр ждет на кабаре «Велимир» (3 июня), спектакли «Женитьба Бальзаминова» (4 июня), «Еж в тумане» (10 июня), «Родные и нервные» (17 июня), «Три сестры» (19 июня), «Анна Каренина» (20 июня).

Астраханский ТЮЗ подготовил для зрителей спектакли «Конек-горбунок» (1,3 июня), «Как чуть не съели королевну Булочку» (4,23 июня), «Сказка о золотом петушке» (5-6 июня), «Кощей Бессмертный» (10-11 июня), «Каштанка» (17-18 июня), «Две свадьбы» (27-28 июня).

Астраханский театр кукол запланировал спектакли: «Моцарт и Сальери» (6 июня), «Дворик сказок» (7-8 июня), «День Кутясика и Кутилки» (14,15 июня), «Самое большое чудо» (21-22 июня).

Концерты

21-22 июня в Астраханском государственном театре оперы и балета пройдет концерт «Лето наших надежд», на котором выступят солисты театра.

7 июня в филармонии с концертом выступит астраханский саксофонист Павел Погосян «15 лет на сцене: музыка, которая объединяет». Организаторы обещают погружение в мир соула, фанка, джаза и поп-музыки, а также яркие визуальные эффекты.

13 июня в филармонии состоится концертная программа «Симфония Линкин Парк при свечах» в исполнении камерного состава CAGMO. Любимые хиты прозвучат по-новому в оркестровых аранжировках. Зрители услышат композиции «In The End», «Numb», «Bleed it Out» и другие.

14 июня в ДК «Аркадия» запланирован концерт группы «Фактор 2», на котором прозвучат все хиты группы за 25 лет.