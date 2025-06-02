98% лагерей Удмуртии получили санитарно-эпидемиологические заключение

98% или 543 летних оздоровительных учреждения (ЛОУ) Удмуртии получили санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии лагерям, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Еще 10 лагерей планируют открыться позднее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Иванов, АО ЧЭМК Фото: Антон Иванов, АО ЧЭМК

В список ЛОУ входят 489 учреждений с дневным пребыванием детей, 43 лагеря труда и отдыха на базе школ, 14 загородных лагерей и семь — на базе детских санаториев. Медицинские осмотры, гигиеническое обучение и аттестацию прошли 7,4 тыс. сотрудников ЛОУ или 100% от общего числа.