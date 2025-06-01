Концерт памяти Юрия Хоя, Чеченский драмтеатр и «Музыка сада»

В Ярославле в период с 2 по 8 июня состоятся выступление симфонического оркестра Московской филармонии, концерт памяти Юрия Хоя, премьеры спектаклей Театра юного зрителя и цирка, гастроли Чеченского государственного драматического театра, а в Губернаторском саду откроется сезон концертов «Музыка сада» под открытым небом. Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославский художественный музей Фото: Ярославский художественный музей

Концерты

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Голос Хикари»

Фото: Тюменский драматический театр «Голос Хикари»

Фото: Тюменский драматический театр

3 июня в Ярославской филармонии состоится выступление джаз-проекта «Голос Хикари». В программе: популярные песни известных японских исполнителей, песни из кинофильмов Хаяо Миядзаки, народные и классические японские произведения, джазовые аранжировки японской музыки, авторские композиции участников проекта в стиле джаз-фьюжн. Стоимость билетов — от 400 руб.

4 июня в Ярославской филармонии выступит Академический симфонический оркестр Московской филармонии. Под управлением народного артиста СССР Юрия Симонова, одного из самых авторитетных дирижеров современности, оркестр представит программу, посвященную гению русской музыки – Петру Ильичу Чайковскому. Стоимость билетов — от 500 руб.

6 июня в арт-клубе «Китайский летчик Джао Да» состоится концерт памяти лидера группы «Сектор газа» Юрия Хоя. На сцене выступит трибьют-группа «Черный вторник», которая была образована 12 лет назад и побывала с концертами во многих городах России. Группа является постоянным участником официальных Фестивалей памяти Юрия Хоя. Музыканты «Черного вторника» лично знакомы с семьей Юрия Клинских. Стоимость билетов — 1,3-2,5 тыс. руб.

В зале «Классика» музея-заповедника 7 июня состоится вечер вокальной музыки ко дню рождения Леонида Собинова. На сцене будет выступать камерный хор «Созвучие» из Москвы под руководством Марии Батюниной. В сопровождении концертмейстера Ирины Подорожной прозвучат сочинения Глинки, Чайковского, Гурилева, Римского-Корсакова, Шуберта, Штрауса и неаполитанские песни. Стоимость входного билета — 200 руб.

8 июня в Ярославской филармонии состоится вечер органной и вокальной музыки под названием «Большой диалог». Выступаят лауреаты международных конкурсов — органистка Софья Иглицкая и баритон Александр Суханов. В программе прозвучит музыка разных эпох — от барокко до XX века. Стоимость билетов — от 300 руб.

Спектакли

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Морской волк»

Фото: Министерство культуры Ярославской области «Морской волк»

Фото: Министерство культуры Ярославской области

Ярославский ТЮЗ в июне представит новый спектакль — «Морской волк» по пьесе Сергея Козлова «По зеленым холмам океана». Это история о старом морском Волке, которому надоело жить в окружении лжецов и задир и решившему превратить свой дом в корабль, чтобы отправиться на нем через море света в океан радости. На борт капитан позвал самых верных, самых смелых, самых отчаянных. Первым откликнулся дрожащий от страха Заяц. Смысл сказки заключается в том, что надо уметь дружить. Посетить спектакль можно 2 и 3 июня, а затем 11 и 19 июня. Стоимость билетов — 400 руб.

4 июня в КЗЦ «Миллениум» состоится спектакль «Там же, тогда же» по пьесе Бернарда Слэйда «SameTime, NextYear». В ролях — Максим Аверин и Анна Якунина. Герои спектакля при всех внешних изменениях в мире встречаются каждый год в одном и том же месте. Сутки, проведенные вместе, помогают им прожить до следующей встречи. Стоимость билетов — от 1,6 тыс. руб.

5 июня в КЗЦ «Миллениум» состоится спектакль «Жениться вам надо, барин». Помещик Ласуков, устав от жизни в обществе, уединяется в своем поместье, ежедневно чудит и развлекает себя и слуг, устраивая импровизированный театр. В спектакле сыграет Марат Башаров. Стоимость билетов — от 1,8 тыс. руб.

6 июня в Волковском театре Чеченский государственный драматический театр им. Х.Нурадилова покажет спектакль «Кровавая свадьба». Он пройдет на чеченском языке с синхронным переводом. Стоимость билетов — от 200 руб.

7 июня Чеченский государственный драматический театр им. Х.Нурадилова в Волковском театре представит постановку «Горы за тобой». В центре пьесы, положенной в основу спектакля, история любви, преодолевающей национальные различия, идеологию, политику и время. Встретившись на войне, герои обретают любовь, которой суждено пройти через все испытания. В пьесе использованы дневники и воспоминания людей разных национальностей, переживших тяготы военных лет, голод и холод ссылки. Стоимость билетов — от 200 руб.

8 июня Чеченский государственный драматический театр им. Х.Нурадилова в Волковском театре покажет спектакль «Выше гор». Полная драматизма постановка состоит из историй, объединенных одной связующей нитью – воспеванием красоты, мудрости и благородства чеченских народных традиций и обычаев. Стоимость билетов — от 200 руб.

7 июня в Ярославском цирке состоится премьера спектакля «Парад Великой Победы». Зрителям предложат увидеть войну глазами ветеранов: первый бой, письма из дома, концерты на передовой, штурм Рейхстага и триумфальный Парад Победы. В шоу примут участие более 100 артистов, легендарные животные и техника времен войны. Ближайший день, на который еще можно купить билеты, — 12 июня.

Выставки и экскурсии

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До 20 июня в Ярославском музее-заповеднике проходит бесплатная экскурсия «Ярославский не Кремль». Как рассказали в музее, во время экскурсии будут представлены факты о функциях, которые выполнял монастырь в разное время, о постройках, находившихся на его территории, а также о происхождении и смысле самого слова «кремль». Для участия необходима регистрация, которую нужно пройти на сайте музея.

Лекции и встречи

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До 6 июня в Ярославской областной библиотеке имени Н.А. Некрасова проходит традиционная Неделя русского языка. 3 июня состоится лекция «„Ты меня уважаешь?“ Когда нужна, а когда не нужна большая буква?» Владимира Пахомова, составленная по итогам «Тотального диктанта».

4 июня пройдет лекция «„Борис Годунов“ А. С. Пушкина – художественный источник о событиях Смутного времени в истории Российского государства». На лекции будут рассмотрены вопросы влияния сочинений Николая Карамзина на исторические взгляды Александра Пушкина, а также художественные особенности трагедии. Завершится Неделя русского языка 6 июня интерактивной программой «Лукоморье» в честь дня рождения Александра Пушкина, а также лекцией «Пушкин – путь к православию».

7 июня в Ярославском музее-заповеднике состоится музейный пленэр для профессиональных художников и любителей. Участникам предложат нарисовать любимые уголки музея. Участие бесплатное, но требует регистрации.

В первую субботу лета 7 июня откроется сезон концертов «Музыка сада» под открытым небом. В Губернаторском саду выступят квартет Ильи Ершова и ярославская певица Диана Кубасова с программой «Скрипка в джазе». Музыканты представят программу, состоящую из джазовой музыки для скрипки, написанной лидером коллектива Ильей Ершовым, а также джазовых стандартов в оригинальных аранжировках. Стоимость входного билета — 500 руб.