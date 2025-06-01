2 июня в Черноземье будет преимущественно ясно, от 9°C до 25°C

В понедельник, 2 июня, в Черноземье ожидается преимущественно ясная погода. Температура будет варьироваться от 9°C до 25°C. Это следует из данных Гидрометцентра России.

В Белгороде будет ясно, температура ночью составит 12°C, днем 25°C.

В Воронеже ожидается переменная облачность, ночью температура составит 12°C, днем потеплеет до 25°.

В Курске синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура воздуха ночью составит 13°C, днем 24°C.

В Липецке синоптики обещают переменную облачность, без осадков, столбик термометра ночью опустится до 10°C, днем потеплеет до 23°C.

В Орле будет ясно, температура ночью составит 9°C, днем 24°C.

В Тамбове ночью ожидается облачная погода, возможен дождь, температура снизится до 10°C. Днем будет ясно, воздух прогреется до 23°C.

Мария Старикова