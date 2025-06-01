Теннисистка Полина Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира «Ролан Гаррос»
Уроженка Казани Вероника Кудерметова в паре с бельгийской теннисисткой Элизе Мертенс вышла в четвертьфинал парного разряда турнира «Ролан Гаррос».
Теннисистка Вероника Кудерметова на чемпионате «Ролан Гаррос» в 2022 году
Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ
В третьем круге Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс победили итальянку Лючию Бронцетти и американку Энн Ли со счетом 6:2, 6:3.
В четвертьфинале Кудерметова и Мертенс встретятся с победительницами матча между олимпийскими чемпионками 2024 года Сарой Эррани и Ясмин Паолини, а также Беатрис Хаддад Майя и Лаурой Зигемунд.