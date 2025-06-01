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Теннисистка Полина Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира «Ролан Гаррос»

Уроженка Казани Вероника Кудерметова в паре с бельгийской теннисисткой Элизе Мертенс вышла в четвертьфинал парного разряда турнира «Ролан Гаррос».

Теннисистка Вероника Кудерметова на чемпионате «Ролан Гаррос» в 2022 году

Теннисистка Вероника Кудерметова на чемпионате «Ролан Гаррос» в 2022 году

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Теннисистка Вероника Кудерметова на чемпионате «Ролан Гаррос» в 2022 году

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

В третьем круге Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс победили итальянку Лючию Бронцетти и американку Энн Ли со счетом 6:2, 6:3.

В четвертьфинале Кудерметова и Мертенс встретятся с победительницами матча между олимпийскими чемпионками 2024 года Сарой Эррани и Ясмин Паолини, а также Беатрис Хаддад Майя и Лаурой Зигемунд.

Влас Северин

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