Теннисистка Полина Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира «Ролан Гаррос»

Уроженка Казани Вероника Кудерметова в паре с бельгийской теннисисткой Элизе Мертенс вышла в четвертьфинал парного разряда турнира «Ролан Гаррос».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Теннисистка Вероника Кудерметова на чемпионате «Ролан Гаррос» в 2022 году

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Теннисистка Вероника Кудерметова на чемпионате «Ролан Гаррос» в 2022 году

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

В третьем круге Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс победили итальянку Лючию Бронцетти и американку Энн Ли со счетом 6:2, 6:3.

В четвертьфинале Кудерметова и Мертенс встретятся с победительницами матча между олимпийскими чемпионками 2024 года Сарой Эррани и Ясмин Паолини, а также Беатрис Хаддад Майя и Лаурой Зигемунд.

Влас Северин