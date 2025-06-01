Дети-сироты из Ростова получили ключи от квартир в ЖК «Суворовский»

В Ростове-на-Дону ключи от квартир в 17-этажном доме ЖК «Суворовский» получили 15 детей-сирот. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЖК «Суворовский». Фото пресс-службы правительства Ростовской области Фото: ЖК «Суворовский». Фото пресс-службы правительства Ростовской области

В общей сложности « в этом доме получат квартиры 92 ребенка-сироты. А всего в этом году решить эту проблему планируется для 824 юношей и девушек, оказавшихся в сложной жизненной ситуации»,— отметили в ведомстве.

Осенью в микрорайоне «Суворовский», по информации правительства, отроются две новые школы и несколько детских садов.

«Ъ-Ростов» ранее писал, что в начале 2025 года специализированный жилищный фонд донской столицы пополнили 284 квартиры. Помещения приобрели в Октябрьском, Железнодорожном и Пролетарском районах.18:07