В Сочи открыли летние досуговые площадки для 82 тысяч детей

В Сочи 1 июня стартовала работа летних досуговых площадок. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Открытие приурочили ко Дню защиты детей. В разных районах курорта прошли праздничные мероприятия, а также начались всекубанские турниры по уличному футболу и баскетболу среди дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края.

По информации мэрии, в текущем году различными формами летней занятости планируется охватить около 82 тыс. детей. На базе культурных учреждений и библиотек откроются 46 площадок, где проведут более 2,3 тыс. мероприятий, включая концерты, мастер-классы, конкурсы и профилактические акции.

Анна Гречко