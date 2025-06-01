В Сочи открыли летние досуговые площадки для 82 тысяч детей
В Сочи 1 июня стартовала работа летних досуговых площадок. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Фото: пресс-служба администрации Сочи
Открытие приурочили ко Дню защиты детей. В разных районах курорта прошли праздничные мероприятия, а также начались всекубанские турниры по уличному футболу и баскетболу среди дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края.
По информации мэрии, в текущем году различными формами летней занятости планируется охватить около 82 тыс. детей. На базе культурных учреждений и библиотек откроются 46 площадок, где проведут более 2,3 тыс. мероприятий, включая концерты, мастер-классы, конкурсы и профилактические акции.