В ДТП в Орловской области погибли четыре человека

В Орловской области в автомобильной аварии погибли четыре человека, сообщили в УМВД Орловской области. ДТП произошло примерно в 22:50 31 мая.

По предварительным данным полиции, водитель Kia Cerato 1985 года рождения выехал на встречную полосу движения на 85-м км дороги Орел–Тамбов, двигаясь со стороны Орла по направлению к Ливнам. Он столкнулся с движущимся во встречном направлении ВАЗ 21121, за рулем которого был водитель 1979 года рождения. Водитель ВАЗ и его трое пассажиров (мужчина 1978 года рождения, несовершеннолетний 2007 года рождения и женщина 1983 года рождения) скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Водитель Kia Cerato госпитализирован с травмами. Пассажира Kia Cerato, мужчину 1989 год рождения, медики отпустили после осмотра.

Мария Старикова