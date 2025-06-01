В Армавире из-за пожара в доме эвакуировали 40 человек

Спасатели эвакуировали 40 человек и спасли еще шестерых при пожаре в многоквартирном доме на ул. Розы Люксембург в Армавире. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Возгорание бывших в употреблении вещей произошло в одной из квартир на площади 10 кв. м. Сообщение о пожаре поступило в 14:09 1 июня.

К 14:20 спасатели полностью ликвидировали последствия происшествия. На месте работали 14 человек личного состава и пять единиц техники. Пострадавших и погибших нет.

Анна Гречко