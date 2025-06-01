15 бесхозных построек сгорели в гаражном кооперативе Ижевска

В Ижевске, на территории гаражно-строительного кооператива (ГСК) «Чайка» по Славянскому шоссе, произошел пожар, в результате которого сгорели 15 бесхозных построек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. Возгорание произошло около 14.00 и было вызвано неосторожным обращением с огнем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

На ликвидацию пожара были привлечены 28 специалистов и 7 единиц техники. Огонь был потушен на площади 150 кв. м, также повреждена обрешетка трех гаражей.