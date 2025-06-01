В Югре подтоплены более 200 приусадебных участков

В Ханты-Мансийском автоном округе (ХМАО—Югре) оказались подтоплены более 200 участков, следует из информации регионального МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

В Нижневартовске подтоплены 110 участков (+4 за сутки), в четырех местах есть разливы воды на дорогу. Жилые дома не затоплены. В Лангепасе частично затоплены 65 участков, в Мегионе — 50 участков.

Помимо этого, участки подтоплены в Салыме, Зайцевой Речке, Лемпино, Кышике. В Белогорье затопило вертолетную площадку и подтопило ведущую к ней дорогу. Сильнее всего уровень воды за сутки поднялся в реках Ляпин (на 84 см), Северная Сосьва (от 0 до 35 см), Вах (от 3 до 11 см).

Анна Капустина