Назван самый кассовый фильм мая в Ярославской области

В Ярославской области в мае 2025 года больше других картин собрал фильм «В списках не значился» — 5,8 млн руб. За месяц в кинотеатр на него сходили 15,7 тыс. жителей региона. Соответствующие данные размещены на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На втором месте по сборам (5 млн руб.) в регионе оказался фильм «Кракен», вышедший 17 апреля. Его посмотрели 13,3 тыс. ярославцев. Замыкает тройку лидеров «Батя 2. Дед», фильм показывают в кинотеатрах с начала апреля. В мае на ярославских площадках он собрал 2 млн руб. и 5,3 тыс. зрителей.

Алла Чижова