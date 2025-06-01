Под Астраханью в ДТП погибла 16-летняя девушка, проверка на контроле прокуратуры

Прокуратура поставила на контроль ход проведения процессуальной проверки по факту ДТП в Красноярском районе Астраханской области, в результате которого побигла несовершеннолетняя. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла сегодня, 1 июня, на автодороге «Астрахань — Волгоград» в районе поселка Комсомольский. Там автомобиль «Лада Гранта» врезался в машины «Тойота Камри» и «КамАЗ».

В ДТП погибла 16-летняя пассажирка «Гранты». В лечебное учреждение увезли водителя 2003 года рождения и второго пассажира 2005 года рождения.

Павел Фролов