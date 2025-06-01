На въезде на Крымский мост растут пробки

В очереди на Крымский мост со стороны Тамани стоят 252 автомобиля. По данным Telegram-канала «Крымский мост», время ожидания для водителей транспортных средств составляет около часа. Со стороны Керчи проезд через мост свободный.

Затор на въезде на Крымский мост возник 1 июня около девяти часов утра. Количество автомобилей в пробке постепенно растет.

В прошлом году серьезные задержки при проезде через мост возникли 30 июня, когда начался высокий туристический сезон и на курорты Крыма отправилось большое количество отдыхающих.

В наиболее напряженные моменты на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края скапливалось более тысячи автомобилей. Местные власти организовывали раздачу питьевой воды, вдоль трассы дежурили спасатели и медики.

Анна Перова, Краснодар