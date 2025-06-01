Infobae: президент российско-венесуэльской торговой палаты арестован в Венесуэле

Президент российско-венесуэльской торговой палаты Роман Фроленко и его «группа казаков» арестована главным управлением военной контрразведки Венесуэлы, пишет Infobae со ссылкой на источники. Официальные причины не раскрываются. Известно, что господина Фроленко арестовали 15 мая. В его доме в районе Сан-Бернардино в Каракасе прошли обыски.

Источники в венесуэльских правоохранительных органах считают, что господина Фроленко подозревают в коррупционной деятельности и связях с нелегальными финансовыми схемами. Также его арест, по данным издания, может быть связан с присутствием на церемонии открытия памятника Неизвестному солдату 8 мая, приуроченной к 80-летию Победы. Организатором мероприятия выступила местная вооруженная группировка под названием La Piedrita, пишет Infobae.

Infobae и Newsweek Argentina утверждают, что деятельность Романа Фроленко вызвала недовольство у посла России в Венесуэле Сергея Мелик-Багдасарова.

Екатерина Отрашкевич