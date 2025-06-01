Бастрыкин взял на контроль проверку лагеря с тараканами под Туапсе
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки детского лагеря в поселке Новомихайловском Туапсинского района. Об этом сообщает Информационный центр СКР.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Поводом для провери послужили жалобы родителей на антисанитарию, насекомых в комнатах, неприятные запахи и плохое питание. По информации СКР, администрация лагеря игнорировала обращения.
Процессуальную проверку начала следственная группа СК по Краснодарскому краю. Руководителю краевого управления Андрею Маслову поручено доложить о результатах. Расследование находится на контроле центрального аппарата ведомства.