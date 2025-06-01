БПЛА впервые нанесли удар по объекту в Сибири

Дроны атаковали военную часть, дислоцирующуюся в поселке Средний Иркутской области. Это первая атака БПЛА на объекты в Сибирском федеральном округе за время специальной военной операции.

«Один сброс был на старое здание в Новомальтинске. Точное число БПЛА пока не подсчитано»,— сообщил иркутский губернатор Игорь Кобзев, направившийся на место инцидента. По его данным, туда стянуты силы ФСБ, МЧС и Росгвардии. «Источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован»,— добавил господин Кобзев.

Рабочий поселок Средний расположен в Усольском районе Приангарья. Рядом с ним находится военный аэродром.

Валерий Лавский