В Ростове медпредставителю готовы платить до 180 тыс. рублей в месяц

Медицинский представитель в Ростове-на-Дону может рассчитывать на зарплату до 180 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob. Для этого кандидат должен иметь трехлетний опыт переговоров и знание английского языка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

От 55 до 60 тыс. руб. может получать кандидат со средним профессиональным или неполным высшим медицинским и фармакологическим образованием, умением проводить презентации, имеющий свой транспорт и готовый к командировкам.

На зарплату от 60 до 75 тыс. руб. может рассчитывать соискатель со знанием «1С», CRM-системи и Excel и опытом работы медпредставителем от 1 года.

Кандидату с высшим медицинским образованием и со знанием регионального рынка услуг в Ростове-на-Дону готовы платить от 75 до 115 тыс. руб.

По данным аналитиков, среднестатистический соискатель на эту должность выглядит так: женщина (в 68% резюме) в возрасте 22 лет, в 87% случаев — с высшим образованием, проработавшая на последнем месте 6,3 года. 31% соискателей на соответствующую вакансию готовы к переезду.

Наталья Белоштейн