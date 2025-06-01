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Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом под Новороссийском

Шестеро человек, включая водителя и пассажира легкового автомобиля, получили травмы в результате аварии с участием автобуса под Новороссийском. Об этом сообщили в краевом управлении МВД.

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

ДТП произошло утром 1 июня в Приморском районе на автодороге «Подъезд к Абрау-Дюрсо». По данным полиции, водитель автомобиля Nissan на закруглении трассы не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом марки ГАЗ.

Пострадавшие госпитализированы. В числе раненых — четыре пассажира автобуса. Правоохранителями устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Анна Гречко

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