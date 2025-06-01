Кунгурская ледяная пещера снова прекращает работу

Бывший оператор Кунгурской ледяной пещеры ООО «Сталагмит-Экскурс» уведомило о приостановке работы с 1 июня природного объекта на неопределенный срок. Сообщение об этом опубликовано в официальной группе кунгурской пещеры «В Контакте». «Мы с глубоким уважением и благодарностью прощаемся с вами перед закрытием нашего предприятия. За время нашей работы мы стремились предоставлять вам только лучшие услуги и продукты, и ваше доверие и поддержка всегда были для нас источником вдохновения», - говорится в посте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее было объявлено, что пещера закроется для посещения туристов с 20 мая, но уже 22 мая она возобновила работу. Такое решение было принято в связи с тем, что комиссия Роснедр приняла решение приняла решение прекратить право «Сталагмит-Экскурс» на пользование недрами для организации экскурсионной деятельности в пещеру. Причиной стали выявленные минприроды по Пермскому краю и Росприроднадзором нарушения.