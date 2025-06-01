В Сочи прогнозируют сильные дожди и штормовое волнение

Сильные дожди с грозой ожидаются в Сочи с ночи до вечера 2 июня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

С вечера 1 июня до конца суток 2 июня в акватории Сочи прогнозируют трехбалльный шторм. Высота волн может достигать 1 м.

В связи с неблагоприятными погодными условиями глава города Андрей Прошунин поручил коммунальным службам перейти на усиленный режим работы.

Жителям и туристам рекомендуют воздержаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями и рядом с неустойчивыми конструкциями.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение до 2 июня. В региональном МЧС также предупредили о возможном подъеме уровней воды в реках и водотоках бассейна Кубани, а также в водоемах Черноморского побережья от Джубги до Магри.