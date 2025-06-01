Под Новороссийском легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом

Авария с участием пассажирского автобуса произошла утром 1 июня в Приморском районе Новороссийска. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По данным полиции, на автодороге «Подъезд к с. Абрау-Дюрсо» водитель автомобиля Nissan не справился с управлением на закруглении трассы, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом марки ГАЗ.

В результате ДТП пострадали шесть человек: водитель и пассажир легкового автомобиля, а также четыре пассажира автобуса. Все они были госпитализированы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Анна Гречко