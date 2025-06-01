В Свердловской области в ближайшие дни возможны ливни и грозы

На Урале повышена вероятность ливней и гроз, сообщает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». Они могут произойти сегодня, 1 июня, в понедельник и ночью на вторник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

«Вероятность конвективных явлений: гроз и ливневых дождей в дневное время возрастает по сравнению в двумя предыдущими днями»,— пишет автор канала.

В понедельник, 2 июня, поступление теплого воздуха достигнет максимума, но ожидается облачная погода, из-за чего температура воздуха может снизиться. Во вторник ночью в регионе ожидается холодный фронт, возможны грозы.

По данным Гидроментцентра, температура воздуха 1 и 2 июня составит +30°, затем 3 и 4 июня опустится до +23°. В четверг 5 июня ожидается +22°, в пятницу — +21°, а в субботу температура вновь поднимется до +24°.

Анна Капустина