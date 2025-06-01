Жительница Екатеринбурга травмировалась, прыгнув с парашютной вышки

Екатеринбурженка травмировалась, прыгнув с 33-метровой парашютной вышки в парке им. В. Чкалова. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Ведомство организовало проверку по сообщениям СМИ о травмировании местной 20-летней жительницы. Сообщение об инциденте оперативным службам поступило в 12:50. Среди возможных причин травмирования — неправильная длина троса.

Скорая помощь госпитализировала пострадавшую. Прокуратура даст оценку соблюдения правил безопасности и выяснит обстоятельства случившегося.

СУ СКР по Свердловской области организовало следственную проверку, следователи опрашивают свидетелей, осматривают место происшествия. Ведомство устанавливает степень тяжести вреда здоровью.

Анна Капустина