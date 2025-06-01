Глава СК поручил возбудить уголовные дела из-за наездов самокатов на двух детей

В Нижнем Новгороде два ребенка в один день получили травмы из-за наезда на них электросамокатов. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил областному СУ СКР возбудить по данным фактам уголовные дела, сообщает информационный центр Следственного комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По предварительным данным, 29 мая несовершеннолетний водитель электросамоката сбил 10-летнего велосипедиста. Помимо этого, в парке имени Пушкина молодой человек на аналогичном транспортном средстве наехал на двухлетнего ребенка. Обоим пострадавшим детям потребовалась медицинская помощь.

Галина Шамберина