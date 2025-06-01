Глава СК поручил возбудить уголовные дела из-за наездов самокатов на двух детей
В Нижнем Новгороде два ребенка в один день получили травмы из-за наезда на них электросамокатов. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил областному СУ СКР возбудить по данным фактам уголовные дела, сообщает информационный центр Следственного комитета.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
По предварительным данным, 29 мая несовершеннолетний водитель электросамоката сбил 10-летнего велосипедиста. Помимо этого, в парке имени Пушкина молодой человек на аналогичном транспортном средстве наехал на двухлетнего ребенка. Обоим пострадавшим детям потребовалась медицинская помощь.