В Новошахтинске в ДТП пострадал ребенок

В Новошахтинске накануне днем на улице Гоголя 13-летний водитель квадроцикла совершил наезд на 10-летнюю девочку, сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: На месте ДТП. Фото пресс-службы ГУ ГАИ по Ростовской области Фото: На месте ДТП. Фото пресс-службы ГУ ГАИ по Ростовской области

Водитель «допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2015 г.р., которая находилась на грунтовой дороге без цели ее перехода»,— пояснили в ведомстве.

В результате ДТП девочка с полученными травмами была доставлена в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Наталья Белоштейн