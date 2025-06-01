В Ярославль приехали дети из Белгородской области

В Ярославль 1 июня на отдых приехали детей из Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Дети проведут в регионе месяц: первые две недели уйдут на отдых в лагере имени Матросова, а вторые — в Ярославской санаторно-лесной школе. По словам господина Евраева, для ребят подготовлена насыщенная программа.

Дети из Белгородской области не в первый раз приезжают в регион на отдых. За последние два года почти 900 ребят побывали в Ярославской области.

Алла Чижова