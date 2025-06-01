«Молот» расстался с главным тренером

В связи с истечением срока контракта ХК «Молот» покидают главный тренер Евгений Попихин, а также старший тренер Андрей Никишов. Об этом сообщает пресс-служба пермского хоккейного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Оба специалиста пришли в команду по ходу сезона 2024-2025. Под их руководством «Молот» занял девятое место в регулярном чемпионате ВХЛ и уступил в первом раунде в плей-офф челябинскому «Челмету».

Кроме того, было объявлено о продлении контракта с Виктором Пластининым. Он в 69 матчах за «Молот» набрал 25 (6+19) баллов за результативность при показателе полезности «-10». Также будет в новом сезоне защищать команды Эмиль Галиаскаров. На его счету 30 проведенных матчей, в которых он набрал 14 (8+6) баллов за результативность при показателе полезности «-1».