В Крыму прошел фестиваль ретроавтомобилей Style camp

В Крыму фестиваль автомобильной культуры Style camp 2025 собрал около 500 участников из трех регионов страны. По горному маршруту длиной 200 км проехала колонна из 50 ретро автомобилей, каждый из которых представляет из себя отдельный арт-проект на колесах, сообщает корреспондент «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Аксенов Фото: Николай Аксенов

«Обычно такие редкие экземпляры можно увидеть только в частных гаражах, но цель фестиваля — показать, сколько энтузиастов и фанатов уникальных авто живет в России. В этом году количество заявок на участие было почти в два раза больше. Это, конечно, очень оптимистичная тенденция»,— рассказал организатор фестиваля Антон Прозоров.

Для заезда по маршруту «Симферополь — Феодосия — Орджоникидзе — Щебетовка» на полуостров приехали команды сразу нескольких автоклубов из Москвы, Краснодара и Санкт-Петербурга. Каждый автомобиль преодолел расстояние своим ходом, и это важная часть условий участия в фестивале. Все представленные экземпляры обязаны быть в хорошей технической и косметической форме.

«Если еще 5 лет назад почти каждый второй член автосообщества стремился удивить всех редкой иномаркой, то сейчас 80% тех, кто занимается тюнингом, предпочитают отечественные авто. Благодаря таким проектам многие зрители фестиваля узнали, насколько красивыми могут быть советские машины»,— делится впечатлениями основатель фестиваля Style camp – 2025 Денис Калашников.

Отсутствие спонсоров и рекламы уже много лет — принципиальная позиция организаторов. По этому участникам многочисленных конкурсов здесь не принято дарить моторное масло от партнеров или талоны на топливо от АЗС. Зато стало хорошей традицией привозить сувениры из разных уголков страны и обмениваться ими во время много численных остановок по крымскому серпантину.

Победителем в основной номинации «Легенда Style camp» стал оранжевый «Москвич 412» из Симферополя 1984 года выпуска. «Фаворитом Style camp» признали «ГАЗ-24» из Краснодара.

Фестиваль автомобильных традиций и культуры Style camp проводится в Крыму с 2020 года. За это время количество постоянных участников увеличилось с 20 до 50. Организаторы планируют в будущем проводить сразу два больших заезда на ретро карах: в конце мая и в середине осени.

Николай Аксенов